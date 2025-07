Μπαγκλαντές: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο – Τουλάχιστον 1 νεκρός

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, συνετρίβη σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Ουττάρα του Ντάκα τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τραυματίζοντας άλλους.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στον χώρο του Σχολείου και Κολλεγίου Milestone, ενώ εκείνη τη στιγμή υπήρχαν παιδιά στην περιοχή.

A #Bangladesh Air Force training jet has crashed into Milestone School & College in Uttara, Dhaka.

One confirmed dead, four critically injured—airlifted to CMH by military chopper. Fire broke out after the crash. Rescue ops ongoing. #PlaneCrash #Dhaka #BAF #PrayForUttara pic.twitter.com/OKMmTE86wP

