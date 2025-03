Axios: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μυστικές συζητήσεις με την Χαμάς για την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων από την Γάζα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διεξάγει μυστικά συνομιλίες με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, αναφορικά με την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που ενημερώθηκε για τις επαφές αυτές.

Ο ειδικός απεσταλμένος για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπέλερ συμμετείχε σε μυστικές, απευθείας συνομιλίες με την Χαμάς τις τελευταίες εβδομάδες στην Ντόχα, είπε η πηγή, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία που μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

🚨🚨🚨Exclusive: U.S. holding secret talks with Hamas on Gaza hostages. My story on @axios https://t.co/V4E7arYiJY

— Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2025