Astronomer: Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανέλαβε «προσωρινά» χρέη εκπροσώπου της εταιρείας – «Προσλάβατε την πρώην του τραγουδιστή των Coldplay;»

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Astronomer προσέλαβε «προσωρινά» τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου ως εκπρόσωπό της, μία μόλις εβδομάδα μετά το viral περιστατικό σε συναυλία των Coldplay που έφερε τη startup στο προσκήνιο.

Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, συνεργάστηκε με την Astronomer έπειτα από το σκάνδαλο που προκλήθηκε από τη δημόσια εμφάνιση του πρώην CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, και της υπεύθυνης ανθρώπινου δυναμικού (HR), Κρίστιν Κάμποτ, όταν απαθανατίστηκαν από την «kiss cam» της συναυλίας να είναι αγκαλιά, στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης, ενώ αμφότεροι είναι παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα.

Στο χιουμοριστικό βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η Πάλτροου δηλώνει: «Έχω προσληφθεί σε μια πολύ προσωρινή βάση για να μιλήσω εκ μέρους των περισσότερων από 300 εργαζομένων της Astronomer».

«Η Astronomer δέχτηκε πολλές ερωτήσεις τις τελευταίες ημέρες και ήθελαν να απαντήσω στις πιο συχνές», εξήγησε.

Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην επίμαχη αγκαλιά των Μπάιρον-Κάμποτ, η Πάλτροου απάντησε σοβαρά σε ερωτήματα για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Astronomer.

Σε άλλη ερώτηση που εμφανίζεται στην οθόνη με μπλε φόντο -«Πώς τα πάει η ομάδα των social media;»- η Πάλτροου απέφυγε και πάλι με χιούμορ κάθε αναφορά στο σκάνδαλο.

Αντ’ αυτού, ενημέρωσε το κοινό πως «Ναι, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για το Beyond Analytics event μας τον Σεπτέμβριο».

Το βίντεο κλείνει με την Πάλτροου να λέει: «Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην Astronomer. Τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα: να προσφέρουμε αποτελέσματα που αλλάζουν το παιχνίδι στους πελάτες μας».

Η αντίδραση των χρηστών στα social media ήταν άμεση, με πολλούς να επαινούν τη στρατηγική της εταιρείας, μετατρέποντας μια κρίση σε διαφημιστικό όπλο.

«Βρήκατε την πρώην σύζυγο του Κρις Μάρτιν; Αδίστακτο», έγραψε ένας χρήστης.

«Νομίζουν ότι η μοιχεία και ο γάμος είναι αστείο… Κατά τα άλλα, έξυπνο marketing», σχολίασε κάποιος άλλος.

