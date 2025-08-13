Άσλεϊ Μπάιντεν: Παίρνει διαζύγιο έπειτα από 13 χρόνια γάμου – Το μήνυμα στο Instagram

Διαζύγιο παίρνει η μικρότερη κόρη του Τζο Μπάιντεν έπειτα από 13 χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα της Φιλαδέλφειας, η 44χρονη Άσλεϊ Μπάιντεν κατάθεσε αίτηση διαζυγίου από τον 59χρονο σύζυγό της και πλαστικό χειρουργό, Χάουαρντ Κρέιν.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σε ανάρτηση στο Instagram, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, η κόρη του Τζο Μπάιντεν φαίνεται να περπατάει σε πάρκο υπό τους ήχους του τραγουδιού της Μπιγιονσέ «Ελευθερία». «Νέα ζωή, σημαίνει νέα όρια, νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν», έγραψε ανάρτηση η 44χρονη.

Η νεότερη κόρη του Τζο Μπάιντεν γνώρισε τον σύζυγό της έπειτα από προτροπή του μεγαλύτερου αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και ζούσε στην Φιλαδέλφεια, όπου εργάζεται ο Χάουαρντ Κρέιν.