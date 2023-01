Αργεντινή: Σεισμός 6,3 βαθμών στο βόρειο τμήμα της χώρας

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε την Παρασκευή στη βόρεια Αργεντινή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ESMC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Ελ Χόγιο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 592 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 16 km NW of Campo Gallo (#Argentina) || 5 min ago (local time 19:09:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/OfphpSzI6a

— EMSC (@LastQuake) January 20, 2023