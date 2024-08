Ανησυχία με τις στρατιωτικές διαφημίσεις των ΗΠΑ στο Tinder – Οι χρήστες της εφαρμογής στον Λίβανο καλούνται να μην κάνουν δεξί swipe «στα όπλα»

Ο αμερικανικός στρατός (CENTCOM) χρησιμοποιεί διαφημίσεις για να προειδοποιήσει τους πολίτες του Λιβάνου να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αν και μια τέτοια καμπάνια δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι μερικές από αυτές τις διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε μια απροσδόκητη πλατφόρμα: την εφαρμογή γνωριμιών Tinder.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Séamus Malekafzali δημοσίευσε στο X στιγμιότυπα οθόνης από τις διαφημίσεις που εμφανίστηκαν στην εφαρμογή Tinder, οι οποίες προειδοποιούσαν τους κατοίκους του Λιβάνου να «μην πάρουν τα όπλα». Οι διαφημίσεις, γραμμένες στα αραβικά, αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ θα «προστατεύσουν τους συμμάχους τους απέναντι στις απειλές του ιρανικού καθεστώτος και των συνεργατών του», αναφερόμενοι σε ομάδες όπως η Χεζμπολάχ, που δραστηριοποιείται στον Λίβανο.

Opened Tinder in Lebanon. Was greeted by an ad from CENTCOM saying in Arabic, “Do not take arms against the US and its partners”, that F-16s and A-10s are already prepared, and that the US will “protect its partners in the face of threats from the Iranian regime and its agents.” pic.twitter.com/Z6xIsQY5Gr

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) August 22, 2024