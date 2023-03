Andrew Lloyd Webber: Πέθανε ο 43χρονος γιος του διάσημου συνθέτη

Ο Nicholas Lloyd Webber, γιος του σπουδαίου συνθέτη Andrew Lloyd Webber, πέθανε στο Basingstoke της Αγγλίας στις 25 Μαρτίου, έπειτα από μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο του στομάχου. Ήταν μόλις 43 ετών.

Ο θεατρικός συνθέτης ανακοίνωσε την είδηση ​​του θανάτου του γιου του το Σάββατο.

«Είμαι συντετριμμένος που πρέπει να ανακοινώσω ότι ο αγαπημένος μου μεγαλύτερος γιος Νικ πέθανε πριν από λίγες ώρες στο νοσοκομείο του Μπάσινγκστοουκ», αναφέρει η δήλωση. «Ολόκληρη η οικογένειά του είναι μαζεμένη και είμαστε όλοι παντελώς συντετριμμένοι. Σας ευχαριστώ για όλες τις σκέψεις σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW

