Αμερικανικές εκλογές 2024: «Το μεγαλύτερο πολιτικό comeback στην ιστορία των ΗΠΑ» – Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την επικράτηση των Ρεπουμπλικανών, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο συνεδριακό κέντρο της Φλόριντα. Στη σκηνή δίπλα του βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους υποστηρικτές του πως η νίκη αυτή θα «βοηθήσει τη χώρα να επουλώσει τις πληγές της».

Ο Βανς, απευθυνόμενος στο πλήθος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ για την εμπιστοσύνη του, λέγοντας: «Νομίζω ότι μόλις είδαμε τη μεγαλύτερη πολιτική επιστροφή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

“After the GREATEST political comeback in American history, we’re gonna lead the greatest ECONOMIC comeback in American history!”@JDVance pic.twitter.com/xRyNmISWbO

