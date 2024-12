Αϊτή: Νεκροί δύο δημοσιογράφοι από πυρά ενόπλων σε εκδήλωση για την επαναλειτουργία νοσοκομείου

Δύο δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στην Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσα της Αϊτής, όταν έπεσαν θύματα επίθεσης από μέλη συμμορίας, ενώ κάλυπταν την επανέναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αϊτής (HUEH). Την είδηση επιβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μέσω της συλλογικότητας μέσων ενημέρωσης Collectif des médias en ligne (CMEL).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συλλογικότητας, Ρομπές Ντιμάνς, οι δημοσιογράφοι Μαρκένζι Νατού και Τζίμι Ζαν σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης της συμμαχίας συμμοριών «Viv Ansanm» («Ζώντας Μαζί»), ενώ ένας αστυνομικός έχασε επίσης τη ζωή του.

Άλλοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη σε άλλο νοσοκομείο στη συνοικία Ντελμάς. Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή της πρωτεύουσας όπου η εγκληματικότητα κυριαρχεί, καθώς συμμορίες επιβάλλουν τη δική τους εξουσία.

Το νοσοκομείο είχε παραμείνει κλειστό από τις 9 Φεβρουαρίου μετά από επίθεση της ίδιας συμμαχίας συμμοριών. Η Gazette Haiti δημοσίευσε φωτογραφία που απεικονίζει αιμόφυρτους άνδρες στο εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πανικό στο κέντρο της πόλης». Παράλληλα, το Radio Télé Galaxie ανέφερε ότι πολλοί δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από σφαίρες κατά την επίθεση.

#BreakingNews – Scene at HUEH when armed gangs open fire during the attempted reopening of the hospital today.

At the moment, 1 PNH Officer and 1 Journalist have been confirmed dead, several other journalist injured.

This story is developing

🎥 #ArnoldJuniorPierre pic.twitter.com/oc2CygT4bh

— Haitian Times (@HaitianTimes_) December 24, 2024