Αίγυπτος: Γιγάντιο δεξαμενόπλοιο προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για περίπου 20 λεπτά

Πλοίο έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για περίπου 20 λεπτά το βράδυ, της Τετάρτης εγείροντας ανησυχία για το ενδεχόμενο διακοπής της κυκλοφορίας παρόμοιας με εκείνη που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2021 με το Ever Given, ανακοίνωσε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (ΑΔΣ), επιβεβαιώνοντας επίσημα δημοσιογραφικές πληροφορίες για το συμβάν.

Το πετρελαιοφόρο Affinity V προσάραξε και έκλεισε τη θαλάσσια οδό για περίπου 20 λεπτά, είπε πηγή προσκείμενη στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πηγή προσκείμενη στην ΑΔΣ είχε πει νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το πλοίο είχε πλέον απεγκλωβιστεί, έπλεε αργά με τη βοήθεια ρυμουλκών και η κίνηση των πλοίων άρχιζε να αποκαθίσταται.

3/ VIDEO UPDATE: #AFFINITYV is freed!

She got grounded, freed, maybe-grounded again, and now very gingerly under tow southbound in the #SuezCanal.

Cause unclear. But I’ve narrated an animation of the initial incident. pic.twitter.com/tM9Mc2FZzB

— John Scott-Railton (@jsrailton) September 1, 2022