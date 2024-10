Αίγυπτος: 12 φοιτητές νεκροί και 33 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 12 φοιτητές σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σήμερα στην Αίγυπτο σε τροχαίο με ανατροπή λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας.

Όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Akhbar al-Youm, το λεωφορείο μετέφερε φοιτητές του Πανεπιστημίου της Γκαλάλα, στην ανατολική επαρχία του Σουέζ, όταν ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο Αλ-Γκαλάλα, ο οποίος συνδέει το Κάιρο με τις παράκτιες πόλεις της Ερυθράς Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της Αΐν Σούχνα.

Κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο τροχαίο αυτό και έρευνα διεξάγεται για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την οποία κινείτο το λεωφορείο και οι συνθήκες του δυστυχήματος, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό φιλοκυβερνητικό δίκτυο Sada al-Balad, πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου έτρεχε με ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

