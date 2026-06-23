Άγκυρα: Πάνω από 200 ύποπτοι συνελήφθησαν για διασυνδέσεις με το ISIS και ακροαριστερούς πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Περισσότερα από 200 άτομα, που κρίθηκαν ύποπτα για διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και ακροαριστερές οργανώσεις, συνελήφθησαν σήμερα (23/6/2026) στην Άγκυρα, δύο εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην τουρκική πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Άγκυρας, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι, αναζητούνται.



Σχεδόν 200 (185) από αυτούς κατηγορούνται για διασυνδέσεις με διάφορες ακροαριστερές ομάδες που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις από την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος-Μετώπου (DHKP-C, Μαρξιστικό-Λενινιστικό), το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Τουρκία στο παρελθόν.



Η Ένωση Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD), συχνός στόχος των τουρκικών Αρχών, τόνισε ότι δύο μέλη της συνελήφθησαν στην Άγκυρα. Ένας τρίτος δικηγόρος συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, πρόσθεσε η Ένωση.

«Ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, συνελήφθη επίσης σε αυτό το κύμα συλλήψεων», σύμφωνα με την τουρκική μκο MLSA.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) χαρακτήρισαν τη σύλληψή του «αυθαίρετη» και «απαράδεκτη» και απαίτησαν την άμεση απελευθέρωσή του.

Pre-NATO measures: Turkish authorities have launched counterterrorism operations across Ankara and issued arrest warrants for 241 suspects linked to various militant groups. So far, 209 suspects have been detained. pic.twitter.com/hMkH9ILpYL — Levent Kemal (@leventkemaI) June 23, 2026

Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε χθες (22/6/2026) βράδυ, ότι θα απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις από τις 28 Ιουνίου μέχρι και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 χωρών μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.