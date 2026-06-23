Άγκυρα: Πάνω από 200 ύποπτοι συνελήφθησαν για διασυνδέσεις με το ISIS και ακροαριστερούς πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Περισσότερα από 200 άτομα συνελήφθησαν στην Άγκυρα, ύποπτα για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος και ακροαριστερές οργανώσεις, δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δικηγόροι και ο αρχισυντάκτης ενός ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων στην Άγκυρα ενόψει της συνόδου.

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Τουρκία
Πηγή: Daily Sabah
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 200 άτομα, ύποπτα για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος και ακροαριστερές οργανώσεις, συνελήφθησαν στην Άγκυρα στις 23/6/2026, δύο εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. – Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται δικηγόροι και ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, του οποίου τη σύλληψη οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) χαρακτήρισαν «αυθαίρετη» και «απαράδεκτη». – Παράλληλα, το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων από τις 28 Ιουνίου έως και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου.

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Περισσότερα από 200 άτομα, που κρίθηκαν ύποπτα για διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και ακροαριστερές οργανώσεις, συνελήφθησαν σήμερα (23/6/2026) στην Άγκυρα, δύο εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην τουρκική πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

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Σύμφωνα με την εισαγγελία της Άγκυρας, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι, αναζητούνται.

 

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Σχεδόν 200 (185) από αυτούς κατηγορούνται για διασυνδέσεις με διάφορες ακροαριστερές ομάδες που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις από την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος-Μετώπου (DHKP-C, Μαρξιστικό-Λενινιστικό), το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Τουρκία στο παρελθόν.

 


Η Ένωση Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD), συχνός στόχος των τουρκικών Αρχών, τόνισε ότι δύο μέλη της συνελήφθησαν στην Άγκυρα. Ένας τρίτος δικηγόρος συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, πρόσθεσε η Ένωση.

«Ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, συνελήφθη επίσης σε αυτό το κύμα συλλήψεων», σύμφωνα με την τουρκική μκο MLSA.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) χαρακτήρισαν τη σύλληψή του «αυθαίρετη» και «απαράδεκτη» και απαίτησαν την άμεση απελευθέρωσή του.

 

Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε χθες (22/6/2026) βράδυ, ότι θα απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις από τις 28 Ιουνίου μέχρι και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 χωρών μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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