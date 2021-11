Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια παγκοσμίως για αυτή την εβδομάδα

Tα δέκα δημοφιλέστερα τραγούδια στον πλανήτη για αυτήν την εβδομάδα που τελειώνει στις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, είναι τα κάτωθι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το εν λόγω χιτ-παρέιντ “Global 200” σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών downloads, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streamings σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναλυτικά τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια παγκοσμίως για αυτή τη βδομάδα (6/11/21)

No.10 Swedish House Mafia and The Weeknd – Moth To A Flame

No.9 Coldplay X BTS – My Universe

No.8 Heat Waves – Glass Animals

No.7 Ed Sheeran – Bad Habits

No.6 Ed Sheeran – Shivers

No.5 Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

No.4 Lil Nas X Jack Harlow – Industry Baby

No.3 CKay – Love Nwantiti

No.2 The Kid LAROI, Justin Bieber – Stay

No.1 Adele – Easy On Me