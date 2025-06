Αυστρία: Απολύθηκε δημοσιογράφος για ψεύτικη συνέντευξη από τον Κλιντ Ίστγουντ – Τη διέψευσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης

Μια «σύνθεση» δηλώσεων και συζητήσεων που είχε ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κλιντ Ίστγουντ, με δημοσιογράφους τα τελευταία χρόνια ήταν η «συνέντευξη» που δημοσιεύτηκε στην αυστριακή εφημερίδα Kurier και προκάλεσε αίσθηση, αφενός λόγω της «νοσταλγίας» του δημιουργού για το «παλιό, καλό Χόλιγουντ» και αφετέρου λόγω της… διάψευσής της από τον ίδιο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έγινα 95 χρονών. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι δεν έδωσα ποτέ συνέντευξη σε αυστριακό μέσο που λέγεται Kurier», έγραψε μεταξύ άλλων ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης.

“I can confirm I’ve turned 95. I can also confirm that I never gave an interview to an Austrian publication called Kurier, or any other writer in recent weeks, and that the interview is entirely phony.”https://t.co/0vgCmtbLeD

— christian cummins (@chrisccummins) June 3, 2025