Αυστραλία: Οι Αρχές δίνουν αμοιβή πάνω από 500.000 ευρώ για τον εντοπισμό του φερόμενου δολοφόνου δυο αστυνομικών

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν πως προσφέρουν μεγάλη αμοιβή, 500.000 και πλέον ευρώ, για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του φερόμενου δολοφόνου δυο αστυνομικών, θιασώτη θεωριών συνωμοσίας, η διαφυγή του οποίου για σχεδόν δυο εβδομάδες συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα στη χώρα της Ωκεανίας.

Ο Ντέσμοντ Φρίμαν, 56 ετών, καταζητείται σε περιοχή της Αυστραλίας με βλάστηση μετά τη θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών την 26η Αυγούστου, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, στη μικρή πόλη Πορπάνκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας – ηπείρου.

Αφού πολλαπλασίασε τις προτροπές στον ενδιαφερόμενο να παραδοθεί κι ανέκρινε συγγενείς του, η αστυνομία στην πολιτεία Βικτόρια ανακοίνωσε πως προσφέρει ένα εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια (κάπου 560.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του, ποσό άνευ προηγουμένου.

Ο κ. Φρίμαν φέρεται να σκότωσε αξιωματικό 59 ετών και υπαξιωματικό 35 ετών και να τραυμάτισε τρίτο όταν πήγαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι του για υπόθεση οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν ασαφείς. Τα τρία μέλη της αστυνομίας ανήκαν σε μονάδα ειδικευμένη σε υποθέσεις σεξουαλικής φύσης και παιδεραστίας.

Η διπλή ανθρωποκτονία, πολύ περισσότερο με θύματα αστυνομικούς, ήταν έγκλημα ιδιαίτερα σπάνιο στη χώρα όπου η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά και τα ποινικά αδικήματα με χρήση πυροβόλων όπλων είναι λιγοστά.

Ο «Ντέζι» Φρίμαν διαφεύγει έκτοτε τη σύλληψη. Η αστυνομία προεξοφλεί πως είναι βαριά οπλισμένος.

Μέσα ενημέρωσης περιγράφουν τον ύποπτο ως μύστη θεωριών συνωμοσίας που δεν έκρυβε το μίσος του για την αστυνομία. Ήταν μέλος του οργανωτικά χαλαρού κινήματος των «κυρίαρχων πολιτών», που έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970 κι αρνείται την εξουσία του κράτους και τους νόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

