Αυστραλία: Διπλό έγκλημα στην Μελβούρνη – Ανήλικοι ηλικίας 12 και 15 ετών δολοφονήθηκαν από συμμορία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η δολοφονία δύο παιδιών, ηλικίας 12 και 15 ετών, που βρέθηκαν νεκρά μετά από επιθέσεις με μαχαίρια στη Μελβούρνη. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες ανήκουν σε συμμορία νεαρών και πως τα δύο εγκλήματα συνδέονται μεταξύ τους.

Τα θύματα εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, στα δυτικά προάστια της πόλης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές βρήκαν τα παιδιά σε δύο διαφορετικά σημεία, που απέχουν περίπου 200 μέτρα, στο προάστιο Κόμπλμπανκ, 33 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μελβούρνης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Βικτώρια.

Το νεότερο θύμα, ένα αγόρι 12 ετών, βρέθηκε μέσα σε κατοικία στην οδό Μάρμπλ. Έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα από μαχαίρι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ακόμη και χρήση μανσέτας. Οι αστυνομικοί και οι διασώστες που έφτασαν επί τόπου κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο κατέληξε στο σημείο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε το δεύτερο θύμα, ένα αγόρι 15 ετών, σοβαρά τραυματισμένο κοντά στην οδό Κόμπλ, στο ίδιο προάστιο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το πρώτο περιστατικό. Οι διασώστες του παρείχαν ιατρική περίθαλψη επιτόπου, αλλά παρά τις προσπάθειές τους, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία της Βικτώρια συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ αναμένονται πιο αναλυτικές ανακοινώσεις μέσα στην Κυριακή.