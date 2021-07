Σκάνδαλο Pegasus: Θύματα κατασκοπείας 180 δημοσιογράφοι

Η διευθύντρια των Financial Times είναι μία από τους περίπου 180 δημοσιογράφους σε κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, που έπεσαν θύματα κατασκοπείας μέσω του λογισμικού "Pegasus" της ισραηλινής εταιρείας NSO Group, σύμφωνα με τον Guardian. Η Ρούλα Χαλάφ, που έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στην ιστορία της οικονομικής εφημερίδας πέρυσι, είχε επιλεγεί ως πιθανός στόχος το 2018.

Για "εξαιρετικά σοκαριστικά γεγονότα" έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Γκαμπριέλ Ατάλ μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις από πολλά ΜΜΕ για την κατασκοπεία περίπου τριάντα δημοσιογράφων και στελεχών γαλλικών ΜΜΕ από τις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών μέσω του "Pegasus": "Πρόκειται για εξαιρετικά σοκαριστικά γεγονότα, και, αν αποδειχθούν, είναι εξαιρετικά σοβαρά", δήλωσε ο Ατάλ στο Franceinfo και πρόσθεσε: "Είμαστε εξαιρετικά προσηλωμένοι στην ελευθερία του Τύπου, ως εκ τούτου είναι πολύ σοβαρό να έχουμε χειραγωγήσεις, τεχνικές που αποσκοπούν να βλάψουν την ελευθερία των δημοσιογράφων, την ελευθερία τους να ερευνούν, να ενημερώνουν".

Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που δημοσιεύθηκε από κοινοπραξία δεκαεπτά διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, ανάμεσά τους οι Le Monde, The Guardian και The Washington Post, πολλοί δημοσιογράφοι και διευθυντικά στελέχη γαλλικών Μέσων Ενημέρωσης φιγουράρουν, μεταξύ άλλων θυμάτων, στον κατάλογο των στόχων του "Pegasus", στον οποίο περιλαμβάνονται μέλη των συντακτικών ομάδων των εφημερίδων Le Monde, Canard enchaîné, Figaro, του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς και του δικτύου France Télévisions, αλλά και η Wall Street Journal, το CNN, οι New York Times, το Al Jazeera, το France 24, το Radio Free Europe, το Mediapart, η El País, το Associated Press, το Bloomberg, ο Economist, το Reuters και το Voice of America.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο κατάλογος περιλαμβάνει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τουλάχιστον 180 δημοσιογράφων, 600 ανδρών και γυναικών πολιτικών, 85 ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή ακόμη 65 επικεφαλής επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

"Η κατασκοπεία του τηλεφώνου μου και αυτού της συναδέλφου μου Λενέγκ Μπρεντού οδηγεί απευθείας στις μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας, στο πλαίσιο της καταστολής της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και του κοινωνικού κινήματος", έγραψε στο twitter ο Εντουί Πλενέλ, ιδρυτής του διαδικτυακού ενημερωτικού ιστότοπου Mediapart. O Mediapart ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι καταθέτει μήνυση στο Παρίσι, ενώ ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης σημείωσε ότι "θα υπάρξουν προφανώς έρευνες, διευκρινίσεις που θα ζητηθούν", χωρίς ωστόσο να παρέχει άλλες διευκρινίσεις.

Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έκαναν την έρευνα, πρόσθεσε, «επιμένουν στο γεγονός πως το γαλλικό κράτος δεν συμμετέχει σε αυτό το λογισμικό. Οι τεχνικές συλλογής πληροφοριών στη Γαλλία έχουν προφανώς εξουσιοδότηση από τον νόμο, σέβονται τις ατομικές ελευθερίες και κυρίως την ελευθερία του Τύπου». Όπως είπε η κυβέρνηση «δεν παίρνει αυτό το θέμα ελαφρά τη καρδία».

Τι είναι το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus Το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus της ισραηλινής εταιρείας NSO Group, αφού εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε 'έξυπνο' τηλέφωνο (smartphone) εν αγνοία του κατόχου του, επιτρέπει την υποκλοπή μηνυμάτων, φωτογραφιών, επαφών καθώς και των κλήσεων. Η NSO, η οποία κατηγορείται συχνά πως παίζει το παιχνίδι αυταρχικών καθεστώτων, διαβεβαιώνει πως το λογισμικό της χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κακοποιών ή τρομοκρατών.