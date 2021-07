"Οι δαίμονες καταλαμβάνουν τα θύματα με SMS" - Τι περιγράφει ιερέας που κάνει 20 εξορκισμούς την εβδομάδα

Σύνηθες καθήκον είναι για τον καθολικό ιερέα, μονσινιόρ Στέφεν Ροσέτι είναι να πολεμά δαιμονικές δυνάμεις. Μαζί με την ομάδα του, με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτελεί έως και 20 εξορκισμούς κάθε εβδομάδα, απελευθερώνοντας ανθρώπους και σπίτια από "δαίμονες και σατανικό κακό". Ο 70χρονος ιερέας που είχε εργαστεί σε δύο ενορίες στην επισκοπή των Συρακουσών για πέντε χρόνια και τώρα βρίσκεται στην επισκοπή της Ουάσινγκτον, λέει πως οι εξορκισμοί αυξάνονται εκθετικά την τελευταία δεκαετία. Oι ΗΠΑ, που πλήττονται από ηθική κρίση και διχόνοια, καταλαμβάνονται από τον δαίμονα. "Πιστεύω ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί προτού βελτιωθεί" δήλωσε ο πτυχιούχος ψυχολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, ο οποίος περιγράφει τη 13ετή εμπειρία του με το σατανικό κακό στο νέο του βιβλίο "Diary of an American Exorcist, Demons, Possession, and the Modern Day Battle Against Ancient Evil".

Στις σελίδες του, ο Ροσέτι υποστηρίζει ότι έχει δει τους δαίμονες σε δράση: πόρτες να χτυπάνε, τηλεοράσεις να αναβοσβήνουν μόνες τους, σκυλιά να ουρλιάζουν ανεξέλεγκτα, θύματα να επικοινωνούν σε αρχαίες γλώσσες που ποτέ δεν έμαθαν, ακόμη και να εκτοξεύουν αντικείμενα. "Συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατά". Πάντως, ο μονσινιόρ που είναι ο πρόεδρος και ο ιδρυτής του Κέντρου του Αγίου Μιχαήλ για Πνευματική Ανανέωση, ενός μη κερδοσκοπικού καθολικού οργανισμού που επιβλέπει τους εξορκισμούς στην περιοχή της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι δεν έχει δει ακόμη θύματα να αιωρούνται ή να περιστρέφεται το κεφάλι τους όπως στις ταινίες "Ο Εξορκιστής" ή "The Conjuring: The Devil Made Me Do It".

Ωστόσο, πιστεύει ακράδαντα ότι έχει συναντήσει αρκετές φορές το διαβολικό κακό. Μάλιστα, ανακαλεί έναν εξορκισμό, κατά τον οποίο οι δαίμονες δήλωσαν παρουσία τη στιγμή που ο ιερέας άρχισε να προσεύχεται. "Κουνούσαν το δάχτυλο της δαιμονισμένης γυναίκας μπροστά μου και κουνούσαν το κεφάλι της. Διέταξα τους δαίμονες να την εγκαταλείψουν και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη "όχι"". Ο μονσινιόρ πλησίασε εγγύτερα και κοίταξε κατάματα τη γυναίκα. Κρατώντας έναν σταυρό εκατοστά από το πρόσωπό της διακήρυξε στα λατινικά "Ecce crucem Domino: fugite partes adversae" (Ιδού ο Σταυρός του Κυρίου: φύγετε μακριά εχθρικές δυνάμεις). Καθώς έρανε τη γυναίκα με αγιασμό, άρχισε να έχει σπασμούς.

Γράφει, επίσης, ότι οι δαίμονες κάποιες φορές του προκαλούν σωματικό πόνο και ανακαλεί μία περίπτωση όπου προσευχόταν για την απελευθέρωση από ήπια δαιμονική κατοχή ενός μεσήλικα, όταν άρχισε να ανακατεύεται και η αδιαθεσία αυτή απλώθηκε από το κεφάλι σε ολόκληρο το κορμί του, καθώς δέχθηκε την επίθεση του δαίμονα: "Όλο μου το είναι ένιωσε πνευματικό πλήγμα σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας". Αναφέρεται επίσης στην περίπτωση μίας νεαρής γυναίκας που ζήτησε τη βοήθειά του όταν ένας ανάποδος σταυρός εμφανίστηκε να καίγεται στον ώμο της. Ταυτόχρονα ο πατέρας λάμβανε τρομακτικά γραπτά μηνύματα από δαίμονες: "Τα μηνύματα είχαν τυπικό δαιμονικό ύφος καθώς του έγραφαν 'ανήκει σ' εμάς'" σημειώνει ο Ροσέτι. Τα μηνύματα έμοιαζαν να προέρχονται από τον αριθμό της γυναίκας, αλλά έπειτα από προσεκτική έρευνα δεν αποδείχθηκε ότι εκείνη είχε στείλει τα μηνύματα.

Παράλληλα ο ιερέας είπε ότι αρκετοί εξορκιστές είχαν βιώσει παρόμοια εμπειρία, να δέχονται μηνύματα από δαίμονες. "Στο παρελθόν επηρέαζαν ηλεκτρονικές συσκευές, τηλεοράσεις και φώτα αναβόσβηναν όλα μόνα τους. Τώρα εισβάλλουν στα κινητά" προσθέτει ο μονσινιόρ που επεσήμανε ότι ο πατέρας της, όταν εκείνη ήταν μικρή, την αφιέρωσε στον σατανά. Εκείνη μεγαλώνοντας αναζήτησε παρηγοριά: "Αυτό δεν άρεσε στους δαίμονες, τη διεκδίκησαν καίγοντας τον σταυρό στον ώμο της. Οπότε ξεκίνησε η πνευματική μάχη". Ακολούθησε, σύμφωνα με τον ιερέα, μία επική μάχη με τον σατανά, που διήρκεσε έξι μήνες. Ο Ροσέτι και η ομάδα του στην οποία αρκετές φορές συμμετείχε κι άλλος ιερέας και αρκετοί πιστοί Καθολικοί για στήριξη, ενεπλάκησαν σε έναν ιερό πόλεμο για να απελευθερώσουν τη γυναίκα. "Ήταν μία άσχημη μάχη και δεν θέλω να την ξαναπεράσω" παραδέχεται ο καθολικός ιερέας που υποστηρίζει ότι τελικά έδιωξαν τους δαίμονες από τη γυναίκα.

Έχει οριστεί επισκοπικός εξορκιστής στην Ουάσινγκτον. Εκπαιδεύτηκε στη Ρώμη και στις ΗΠΑ υπό ανώτατο εξορκιστή και έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες εξορκισμούς από το 1999. Σημειώνει πως ο αγιασμός είναι σημαντικό όπλο καθώς ο κατειλημμένος από τις κακές δυνάμεις συχνά κάνει εμετό λευκό εμετό όταν τον αγγίζει το νερό. Κρατά ως όπλο του και έναν σταυρό Βενεδικτίνων μοναχών με μία "ρήση εξορκισμού" στα λατινικά "Vade Retro Satana" (ύπαγε οπίσω μου Σατανά).