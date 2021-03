Το θρίλερ με το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων "Ever Given", που είχε μπλοκάρει τη Διώρυγα του Σουέζ, φαίνεται πως έχει αίσια έκβαση. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγα λεπτά οι αρμόδιες Αρχές και μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, το "Ever Given" απελευθερώθηκε και η κυκλοφορία των πλοίων αποκαθίσταται σταδιακά. Ο επικεφαλής της Αρχής του Καναλιού, ανακοίνωσε ότι το γιγαντιαίο πλοίο "απελευθερώθηκε με επιτυχία", έπειτα από επτά ημέρες επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από τις επιτυχημένες προσπάθειες ελιγμών ώθησης και ρυμούλκησης, που οδήγησαν στην αποκατάσταση του 80% της κατεύθυνσης του πλοίου. Λίγο νωρίτερα, διεθνή ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι το πλοίο επανήλθε πάλι σε διαγώνια θέση, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία ότι μπλόκαρε εκ νέου στη Διώρυγα του Σουέζ.

Το πλοίο, με μήκος 400 μέτρα, "κόλλησε" διαγωνίως στη μέση του νότιου τμήματος της Διώρυγας εξαιτίας ισχυρών ανέμων την περασμένη Τρίτη, διακόπτοντας την κίνηση των πλοίων στο συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.