Τύχη βουνό: Ανακάλυψε τον βιολογικό του πατέρα και γίνεται κληρονόμος 200 εκατ. λιρών

Άναυδος έμεινε φαν των σπορ και επιμελητής σε γήπεδο μικρής κατηγορίας στη Βρετανία όταν αναζητώντας τους βιολογικούς γονείς του έφθασε μπροστά στη συγκλονιστική αλήθεια: πατέρας του είναι ο θρυλικός σχολιαστής αγώνων πυγμαχίας Μπομπ "Συνταγματάρχη" Σέρινταν. Μάλιστα, αυτός δεν απέκτησε ποτέ του παιδιά, κάτι που κάνει τον 40χρονο Σάιμον Έντουαρντς τον μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας του Σέρινταν.

Ο Σάιμον Έντουαρτς εντόπισε τις ρίζες του στο Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας κι εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο βιολογικός τους πατέρας είναι ο 76χρονος Σέρινταν. Τότε ο επιμελητής γηπέδων ήρθε σε επαφή μέσω πρακτορείου με τον θρυλικό σχολιαστή ο οποίος είπε ότι ήξερε αυτομάτως ότι μιλά στον γιο του. Οι δυο τους τώρα έχουν καθημερινή επικοινωνία και ο Σάιμον αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στο Λας Βέγκας για να συναντηθεί με τον πατέρα του.

"Ονειρευόμουν πάντα να ενωθώ με τον χαμένο πατέρα μου. Ως θαυμαστής του μποξ ήξερα ακριβώς ποιος ήταν οπότε μπορώ να πω ότι μου ήρθε σαν σοκ. Είναι τόσο υπέροχο να μπορέσω τον γνωρίσω".

Ο Σάιμον εντόπισε μακρινούς συγγενείς στην Ιρλανδία και τους επισκέφτηκε το 2019. Εκεί έμαθε ότι η βιολογική του μητέρα Ρόζμαρι Ρουάν είχε πεθάνει το 1985, πέντε χρόνια μετά τη γέννησή του το 1980. Αμέσως μετά τον έδωσαν για υιοθεσία. Γονείς του έγιναν ο Μάικ Έντουαρντς και η Σου, τους οποίους ακόμη θεωρεί πραγματικούς γονείς του.

Ο Μπομπ Σέρινταν είχε βρεθεί στο Γκάλγουεϊ το 1979. Η μητέρα του εργαζόταν σε ξενοδοχείου του οποίου ιδιοκτήτες ήταν η οικογένειά του και έκαναν σχέση.

Σε ένα γύρισμα της μοίρας, ο Σάιμον κάλεσε τον Μπομπ την ημέρα που ήταν η κηδεία της συζύγου του Άνι. "

Του έστειλα email για να τον συλλυπηθώ για την απώλειά του. Μετά του ζήτησα τον αριθμό του και μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο", είπε ο Σάιμον στην τοπική Comet. Ο Μπομπ από την πλευρά του είπε: "Έχασα τα λόγια μου. Περνώ κάθε μέρα στο τηλέφωνο με τον Τζούνιορ. Μου έδωσε μια νέα οπτική στη ζωή και ανυπομονώ για μια συνάντηση μαζί του στο Λας Βέγκας αργότερα μέσα στον χρόνο".

Ο Σέρινταν είναι πασίγνωστος για τη φωνή του και έχει σχολιάσει περισσότερους από 10.000 αγώνες πυγμαχίας, μεταξύ των οποίων και τον περίφημο "The Rumble in the Jungle" ανάμεσα στον Μοχάμεντ Άλι και τον Τζορτζ Φόρμαν το 1974.

Είναι γνωστός ως "Συνταγματάρχης" λόγω του βαθμού του στην Αρχαία και Τιμητική Εταιρεία Πυροβολικού της Μασαχουσέτης. Η σχέση του με τον Σάιμον επιβεβαιώθηκε με τεστ DNA και αυτό κάνει τον 40χρονο τον μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας του.