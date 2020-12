Με μία φωτογραφία που δείχνει τον ίδιο να πανηγυρίζει, με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες, ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον την "νίκη" που επετεύχθη σήμερα, καθώς ΕΕ και Βρετανία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για το Brexit.

"Η συμφωνία ολοκληρώθηκε", σχολιάζει ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz