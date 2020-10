Νέα κρίση στις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας: Οι φραστικές επιθέσεις Ερντογάν στον Μακρόν - Η απάντηση του Ελιζέ

Σοκαρισμένη και εξίσου μουδιασμένη η Ευρώπη ακούει τον Τούρκο πρόεδρο να ξεσπά σε "απαράδεκτες", όπως χαρακτηρίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, προσβολές κατά του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν. Έπειτα από ολιγοήμερη "ανακωχή" ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά κατά του Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου όταν είχε πει: "Όσοι ανησυχούν από την άνοδο του Ισλάμ, επιτίθενται κατά της θρησκείας μας επικαλούμενοι κρίσεις που οι ίδιοι προκάλεσαν. Οι δηλώσεις κατά του Ισλάμ και των μουσουλμάνων αποτελεί προσπάθεια κάποιων πολιτικών στη Δύση να καλύψουν τις αποτυχίες τους. Το τελευταίο παράδειγμα είναι οι έννοιες, όπως γαλλικό Ισλάμ, ευρωπαϊκό Ισλάμ και αυστριακό Ισλάμ, που ανακαλύφθηκαν τελευταία. Βασικός σκοπός αυτών των προσπαθειών, των οποίων επικεφαλής είναι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είναι να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Ως μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, από τρομοκρατία έως πείνα, από εσωτερικές διαμάχες έως συνωμοσίες. Δυστυχώς σε πολλές περιοχές μας χύνεται αίμα και δάκρυα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να δεχτούμε θύμα και δολοφόνος να λένε "Αλλαχού Ακμπάρ" (ο Θεός είναι μεγάλος)", είχε επισημάνει για να προσθέσει: "Οι πιστοί μίας τέτοιας θρησκείας δεν είναι ικανοί ποτέ να διαπράξουν σφαγές. Εάν σήμερα οι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουν εθνοτικές και θρησκευτικές διαμάχες - από το Ιράκ μέχρι την Υεμένη - οφείλεται στο γεγονός ότι απομακρυνόμαστε από το Κοράνι". Επανήλθε όμως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όταν στη διάρκεια ομιλίας του στο 7ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του Κόμματος AK, το Σάββατο, στην Καισάρεια έστρεψε εκ νέου τα πυρά του κατά του Γάλλου προέδρου, στέλνοντάς τον για... ψυχοθεραπεία: "Τι σχέση έχει αυτό το άτομο που ονομάζεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους; Ο Μακρόν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Τι άλλο μπορεί χρειάζεται ένας αρχηγός κράτους που δεν κατανοεί την ελευθερία της πίστης και αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών που ζουν στη χώρα του". Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι "θα δούμε τη τύχη του στις εκλογές. Δεν μπόρεσε να φέρει τίποτα στη Γαλλία για να κερδίσει κάτι για τον εαυτό του. Η βασική μας στάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον". Ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τον "Ισλαμικό αυτονομισμό" για τον οποίο όπως είπε, απειλεί να πάρει τον έλεγχο μερικών από τις μουσουλμανικές κοινότητες σε όλη τη Γαλλία. ενώ η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον αποκεφαλισμό καθηγητή Ιστορίας, από ακραίο Ισλαμιστή, που ήθελε να εκδικηθεί τη χρήση σκίτσων του Μωάμεθ στη διάρκεια μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

Το Ελιζέ απάντησε στον Τούρκο πρόεδρο μετά τις δηλώσεις αυτές χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου προέδρου, λόγω της συμπεριφοράς του προς τους μουσουλμάνους και σε μια σπάνια διπλωματική ενέργεια ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο "οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές". Το Ελιζέ στην ανακοίνωσή του προσθέτει πως "η Γαλλία σημειώνει, επιπλέον, την απουσία συλλυπητήριων μηνυμάτων και μηνυμάτων συμπαράστασης εκ μέρους του προέδρου της Τουρκίας μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί", του καθηγητή που αποκεφαλίστηκε πριν από μία εβδομάδα σε μια ισλαμιστική επίθεση, κοντά στο σχολείο του, στα προάστια του Παρισιού ενώ επίσης επισημαίνει τις "πολύ προσβλητικές δηλώσεις (του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) τις τελευταίες ημέρες, ιδίως το κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα". "Από τότε που εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Συρία, η Γαλλία δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τη συμπεριφορά του προέδρου Ερντογάν, οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν πως είχαμε δίκιο", συνεχίζει το Ελιζέ. Η γαλλική προεδρία ζήτησε εκ νέου σήμερα "η Τουρκία να βάλει τέλος στις επικίνδυνες περιπέτειές της στη Μεσόγειο και την περιοχή» και κατήγγειλε την «ανεύθυνη συμπεριφορά" της Άγκυρας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. "Αξιώσεις έχουν τεθεί. Ο Ερντογάν έχει δύο μήνες για να απαντήσει. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο τέλος του έτους", ανέφερε επίσης το Ελιζέ σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν Ιβ Λε Ντριαν κατήγγειλε εκ μέρους της Τουρκίας "μια βούληση πυροδότησης του μίσους εναντίον της Γαλλίας και του προέδρου της".

Κυριακή βράδυ, και μία ημέρα μετά την επισήμανση ότι η Τουρκία δεν συλλυπήθηκε τη Γαλλία για για τη δολοφονία του καθηγητή, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας διαβεβαίωσε πως ο πρέσβης της Τουρκίας στη Γαλλία έδωσε τα συλλυπητήριά του μετά τη δολοφονία του καθηγητή Σαμιέλ Πατί, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι γαλλικές Αρχές. Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ δηλώνει πως "η Τουρκία, που πολεμά εδώ και χρόνια εναντίον όλων των ειδών τρομοκρατίας και βίας, λυπήθηκε από τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί". Η λύπη αυτή διατυπώθηκε από τον πρώτο αντιπρόσωπό της στη Γαλλία, τον πρέσβη Ισμαήλ Χακί Μούσα, συμπληρώνεται. Σε ένα tweet που αναρτήθηκε τη 17η Οκτωβρίου, ο διπλωμάτης έγραψε, στα γαλλικά: "Σοκαρισμένος από τη στυγερή δολοφονία ενός καθηγητή στο Κονφλάν Σεντ Ονορέν. Τίποτα δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικείους του", υπενθύμισε το υπουργείο.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε "Απαράδεκτα" τα λόγια του Ταγίπ Ερντογάν για τον Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Twitter. "Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση" τόνισε ο Ζοζέπ Μπορέλ προσθέτοντας ότι «τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέχουν μια πραγματική προσφορά για την επανέναρξη της σχέσης μας, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση των τουρκικών Αρχών σε αυτήν τη θετική ατζέντα. Διαφορετικά, η Τουρκία θα είναι ακόμη πιο απομονωμένη".

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε τη δική του απάντηση στον Τούρκο ομόλογό του με αναρτήσεις του στο twitter όπου επιβεβαίωσε τις αξίες που πρεσβεύει και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι απορρίπτει τη "ρητορική του μίσους". "Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ. Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο. Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, που παράλληλα ανήρτησε μηνύματα στα αγγλικά και τα αραβικά. Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν επιτέθηκε και σήμερα φραστικά εναντίον του Γάλλου ομολόγου του ενώ ο Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση "Είμαστε ένα" στα αγγλικά ("We are ONE"), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι». Η φράση "We are one" πρωταγωνιστεί στο τραγούδι "One", του συγκροτήματος U2, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του Σαμιέλ Πατί να ακουστεί στην τελετή μνήμης, την περασμένη Τετάρτη στη Σορβόνη, στον καθηγητή που δολοφονήθηκε από έναν 18χρονο Τσετσένο.