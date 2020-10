Θρήνος στο Χόλιγουντ, καθώς πέθανε η Rhonda Fleming σε ηλικία 97 ετών. Η ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1943 και συνεργάστηκε με τον θρύλο, Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ ονομάστηκε βασίλισσα της Technicolor για τη δουλειά της στις πρώτες έγχρωμες ταινίες τη δεκαετία του 1940 και του 1950. Συνέχισε να εργάζεται σε ταινίες μέχρι τη δεκαετία του 1990. Η Ρόνα πέθανε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Ιωάννη, στη Σάντα Μόνικα, αν και δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η αιτία θανάτου. Σύμφωνα με το Variety ο θάνατος της διάσημης ηθοποιού, η οποία γιόρτασε τα 97α γενέθλιά της τον Αύγουστο, επιβεβαιώθηκε από τη γραμματέα της την Παρασκευή. Η Rhona ενσάρκωσε την Mary Carmichael στην ταινία Spellbound του 1945 του Χίτσκοκ, ένα ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου στο οποίο η ηθοποιός έπαιξε την ασθενή στο νοσοκομείο Green Manors. Σκηνοθετήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της καριέρας της από τον Ζακ Τορνούρ το 1947, στην ταινία "Out of the past", και από τον Ρόμπερτ Σίοντμακ το 1946 στην ταινία "The Spiral Staircase". Συμπρωταγωνιστές της υπήρξαν ο Kirk Douglas, ο Burt Lancaster, ο Bob Hope, ο Rock Hudson και ο ηθοποιός που έγινε στη συνέχεια πρόεδρος των ΗΠΑ, Ronald Reagan.