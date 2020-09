Ο Τζέικομπ Μπλέικ, ο Αφοραμερικανός που δέχθηκε επτά σφαίρες στην πλάτη από αστυνομικό πριν από δύο εβδομάδες στην Κενόσα του Ουισκόνσιν, μίλησε για πρώτη φορά από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Το βίντεο έχει γίνει viral. Παρά τον τραυματισμό του, λόγω του οποίου πιθανότατα θα μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω, ο Μπλέικ δηλώνει στο βίντεο ότι «περιμένει πολλά ακόμη από τη ζωή».

«Τη ζωή σας και όχι μόνο τη ζωή σας, τα πόδια σας τα οποία χρειάζεστε για να κινείστε και να προχωράτε στη ζωή, όλα μπορούν να σας τα πάρουν έτσι», αναφέρει στο βίντεο –που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο από τον δικηγόρο του Μπεν Κραμπ-- κάνοντας μια κίνηση με τα δάκτυλά του.

«Πονάω 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχει παρά ο πόνος. Πονάω όταν αναπνέω, πονάω όταν κοιμάμαι, πονάω όταν αλλάζω πλευρό, πονάω όταν τρώω. Σας παρακαλώ, σας λέω ότι πρέπει να αλλάξετε τις ζωές σας. Μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι, να μαζέψουμε μερικά χρήματα, να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για τους ανθρώπους μας, διότι χάθηκε πολύς χρόνος», τονίζει.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj