Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους πολίτες να χάσουν "μερικά κιλά" και να αθλούνται περισσότερο για να προστατευθούν από τον κορονοϊό. Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την εκστρατεία "Καλύτερη Υγεία" με τη δέσμευση να αντιμετωπίσει "την ωρολογιακή βόμβα της παχυσαρκίας".

Η υφυπουργός Υγείας Έλενα Γουέιτλι δήλωσε ότι οι Βρετανοί θα πρέπει να τρώνε λιγότερο καθώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο να καταλήξει κάποιος από κορονοϊό και επισήμανε ότι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από Covid - 19.

"Ανέκαθεν ήθελα να χάσω βάρος, εδώ και αρκετά χρόνια, και όπως πολλοί άνθρωποι δίνω μάχη με το βάρος μου, έχω σκαμπανεβάσματα. Αλλά από τότε που ιάθηκα από τον κορονοϊό, φροντίζω σταθερά την φυσική μου κατάσταση", είπε μεταξύ άλλων ο Μπόρις Τζόνσον.

"Έχω χάσει τουλάχιστον 6,3 κιλά, αλλά όταν μπήκα στην εντατική, όταν ήμουν πολύ άρρωστος, ήμουν υπέρβαρος... και ξέρετε ήμουν υπερβολικά υπέρβαρος... Εάν αδυνατίσετε τότε προστατεύετε την υγεία σας και το σύστημα υγείας", πρόσθεσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός εκφράζοντας την ελπίδα ότι η νέα εκστρατεία υγείας "δεν είναι υπερβολικά αυστηρή ή υπερπροστατευτική".

Δείτε το βίντεο:

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.

If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.

Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ