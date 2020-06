Ο βετεράνος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Καρλ Ρέινερ, ο οποίος έγινε ένας από τους διασημότερους κωμικούς ηθοποιούς και δημιουργούς με το σόου Ντικ Βαν Ντάικ, έφυγε από τη ζωή στα 98 του χρόνια. Η βοηθός του Τζούντι Νάτζι είπε ότι πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Τ ατελευταία χρόνια η ευγενική φυσιογνωμία του αποτυπώθηκε στη συνείδηση των κινηματογραφόφιλων από τη συμμετοχή του στις ταινίες "Η Συμμορία των 11" με τον Τζορτζ Κλούνεϊ ενώ είχε εμφανιστεί και σε ντοκιμαντέρ όπως τα "Broadway: Beyond The Golden Age" και "If You’re Not In The Obit, Eat Breakfast".

Είχε σκηνοθετήσει ταινίες όπως τις "Ένα δώρο από τον ουρανό" με τον Τζορτζ Μπερνς και τον Τζον Ντένβερ, το "Κανείς δεν είναι τέλειος" με τους Στιβ Μάρτιν και Λίλι Τόμλιν και την κωμωδία του 1970 "Where’s Poppa?". Ήταν ιδιαίτερα περήφανος για τα βιβλία του περιλαμβανομένου και του "Enter Laughing", μία αυτοβιογραφική νουβέλα που αργότερα διασκευάστηκε για σενάριο ταινίας και σόου στο Μπρόντγουεϊ, αλλά και του "My Anecdotal Life", τα απομνημονεύματά του που δημοσιεύτηκε το 2003. Ανακάλεσε την παιδική του ηλικία και το δημιουργικό του ταξίδι στο βιβλίο του του 2013, "I Remember Me". Πάντως, γι' αυτό που θα μνημονεύεται πάντα είναι το σόου του Ντικ Βαν Ντάικ (The Dick Van Dyke Show) ένα από τα πιο δημοφιλή σόου της τηλεόρασης και μοντέλο κωμωδίας με διαχρονικό και έξυπνο χιούμορ και πνεύμα. Είχε έναν γιο, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ρέινερ. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε πρώτα το ΤΜΖ.

Πηγή: Variety, Daily Mail