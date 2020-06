Ρωσικά αεροσκάφη που στάλθηκαν στη Λιβύη τον Μάιο επιχειρούν στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, ανακοίνωσε η Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ για την Αφρική (Africom).

Τουλάχιστον 14 MiG-29 και πολλά Su-24 μεταφέρθηκαν στη Λιβύη μέσω της Συρίας, όπου τα διακριτικά της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας καλύφτηκαν με μπογιά, είχε αναφέρει η Africom τον Μάιο.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση τόνισε ότι έχει φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία για ένα ρωσικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Τζούφρα στην κεντρική Λιβύη και ότι ένα MiG-29 φωτογραφήθηκε να επιχειρεί κοντά στην πόλη Σύρτη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Σύρτη και η Τζούφρα βρίσκονται στη διαχωριστική γραμμή των περιοχών στη δυτική Λιβύη που ελέγχονται από ομάδες πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) και των ανατολικών περιοχών που ελέγχονται από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χάφταρ.

Ο ΛΕΣ υποχώρησε προς τα ανατολικά τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μια επιθετική εκστρατεία 14 μηνών προς την πρωτεύουσα Τρίπολη, αν και κρατά τις θέσεις του γύρω από τη Σύρτη και εξακολουθεί να ελέγχει την αεροπορική βάση Τζούφρα.

Τα ρωσικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μισθοφόρων ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρίας που χρηματοδοτούνται από τη ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Africom.

«Υπάρχει ανησυχία ότι αυτά τα ρωσικά αεροσκάφη κυβερνούνται από άπειρους, μισθοφόρους ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρίας που δεν συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή δεν δεσμεύονται από τους παραδοσιακούς νόμους της ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε ο Μπράντφορντ Γκέρινγκ, διευθυντής επιχειρήσεων της Africom.«Η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει για μια στρατηγική εδραίωση στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ και αυτό είναι εις βάρος αθώων ζωών κατοίκων της Λιβύης», συμπλήρωσε.Στον πόλεμο της Λιβύης παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή ξένων δυνάμεων που έχουν μεταφέρει όπλα στη χώρα κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.Η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος υποστηρίζουν τον ΛΕΣ, ενώ οι δυνάμεις της ΚΕΣ υποστηρίζονται από την Τουρκία.

