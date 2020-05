Κορονοϊός: Οι γάτες μπορεί να μολυνθούν από τον ιό και να τον μεταδώσουν σε άλλες γάτες

Νέα επιστημονική έρευνα από Αμερικανούς και Ιάπωνες ερευνητές επιβεβαιώνει πως οι γάτες μπορούν εύκολα να μολυνθούν από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, είτε από ανθρώπους με τον ιό είτε από άλλες μολυσμένες γάτες και μετά να τον μεταδώσουν με τη σειρά τους σε άλλες γάτες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ιαπωνικής καταγωγής καθηγητή παθοβιολογικών επιστημών Γιοσιχίρο Καβαόκα της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", εξέθεσαν στο εργαστήριο τρεις γάτες στον κορονοϊό, τον οποίο είχαν απομονώσει από έναν άνθρωπο ασθενή. Την επόμενη μέρα, όπως έδειξαν τα μοριακά τεστ, οι δύο γάτες είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό, ενώ έπειτα από τρεις μέρες και η τρίτη γάτα. Όταν προστέθηκαν άλλες τρεις γάτες στην «παρέα», δηλαδή τρία ζεύγη σε τρία ξεχωριστά κλουβιά, μέσα σε έξι μέρες και αυτές είχαν κολλήσει τον ιό. Καμία πάντως γάτα δεν είχε συμπτώματα αρρώστιας και έπειτα από ένα χρονικό διάστημα ο ιός εξαφανίστηκε και από τις έξι γάτες φορείς, καθώς προφανώς ο οργανισμός τους τον καταπολέμησε.

«Είναι σημαντικό εύρημα ότι οι γάτες δεν είχαν συμπτώματα», δήλωσε ο Καβαόκα, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και συμμετέχει στην προσπάθεια ανάπτυξης του εμβολίου CoroFlu κατά της νόσου Covid-19. Είναι η δεύτερη εργαστηριακή μελέτη, έπειτα από μια πρόσφατη έρευνα Κινέζων επιστημόνων στο περιοδικό "Science, που δείχνει ότι οι γάτες μολύνονται από τον κορονοϊό και τον μεταδίδουν, αντίθετα με τους σκύλους που φαίνεται να κινδυνεύουν πολύ λιγότερο. Και στην κινεζική μελέτη οι γάτες που κόλλησαν τον ιό, είχαν μηδαμινά έως ήπια συμπτώματα.

Ο καθηγητής Πίτερ Χάφμαν του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον δήλωσε ότι «αν κάποιος βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του και ανησυχεί μήπως μεταδώσει την Covid-19 στα παιδιά και στον/στη σύζυγό του, θα πρέπει επίσης να ανησυχεί μήπως τη μεταδώσει και στα ζώα του». Οι ερευνητές συμβούλευσαν τους ανθρώπους με συμπτώματα της νόσου να αποφεύγουν τις επαφές με τις γάτες τους, ιδίως τα φιλιά, καθώς επίσης να τις κρατούν στο σπίτι εν μέσω πανδημίας για να περιορίσουν τις δυνητικά επικίνδυνες επαφές των ζώων με άλλες γάτες ή ανθρώπους που έχουν τον ιό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την αντίστροφη μετάδοση, δηλαδή από τις γάτες στους ανθρώπους, χωρίς πάντως να έχει έως τώρα αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα. «Οι γάτες είναι πάντως πολύ πιθανότερο να κολλήσουν Covid-19 από εσάς, παρά εσείς από μία γάτα», δήλωσε ο Κιθ Πόουλσεν, διευθυντής του Κτηνιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου του Ουισκόνσιν.

