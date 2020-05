Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις που για ακόμη μία φορά θα συζητηθούν αρκετά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η κρίση του κορονοϊού είναι χειρότερη από τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους τον Σεπτέμβριο του 2001 και από την αιφνιδιαστική επίθεση της Ιαπωνίας το 1941 κατά της στρατιωτικής βάσης Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη.

«Είναι χειρότερο από το Περλ Χάρμπορ», είπε από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας για την αεροπορική επίθεση που σκότωσε περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς και ώθησε τις ΗΠΑ να εισέλθουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Είναι χειρότερο από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου», είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, που σκότωσαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

«Δεν έχει ξαναϋπάρξει μια επίθεση τέτοιου χαρακτήρα. Και δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο μεγιστάνας πρόεδρος εξήγησε επίσης γιατί τελικά ανακάλεσε την απόφασή του να διαλύσει την ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Λευκού Οίκου που έχει συγκροτηθεί για να αντιμετωπίσει την πανδημία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Δεν συνειδητοποίησα πόσο δημοφιλής ήταν η ομάδα κρίσης», είπε, προσθέτοντας ότι «δύο ή τρία» άτομα θα μπορούσαν να προστεθούν σε αυτή. «Την εκτιμά πολύ το κοινό», ανέφερε.

Χθες, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είχε δηλώσει ότι αυτή η Task Force επρόκειτο να διαλυθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και η δουλειά της θα ανατεθεί στα υπουργεία, σε μια πιο «παραδοσιακή» μορφή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το φράγμα των 70.000 θανάτων που σχετίζονται με τον ιό και ενδέχεται να φτάσουν τις 100.000 πριν από τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με πολλά επιδημιολογικά μοντέλα.

Παράλληλα ανέφερε ότι δεν φόρεσε μάσκα κατά τη διάρκεια της χθεσινής του επίσκεψης στο εργοστάσιο αεροναυπηγικής Honeywell International Inc στο Φοίνιξ, που κατασκευάζει προστατευτικές μάσκες προσώπου, αφού συμβουλεύτηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, λέγοντας πως δοκίμασε μια.

Ο Τραμπ φόρεσε προστατευτικά γυαλιά στην επίσκεψή του στο εργοστάσιο αλλά δεν φόρεσε μάσκα, αν και οι εργαζόμενοι εκεί φορούσαν και διακρινόταν μια πινακίδα που έγραφε: «Προσοχή: Απαιτείται Μάσκα Προσώπου σε αυτό το Τμήμα».

President Trump: Coronavirus is the worst attack since Pearl Harbor or 9/11. It could have been stopped at its source, in China, but it wasn’t pic.twitter.com/F3kuPSXTko