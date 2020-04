Κορονοϊός: Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από τον ιό - Τι έδειξε νέα μελέτη

Δεν είναι μόνο οι καπνιστές που, λόγω βεβαρημένων πνευμόνων και πιο εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος, κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό. Οι ασθενείς με τη νόσο Covid-19, που ζούσαν σε περιοχές με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από τη λοίμωξη, σε σχέση με όσους ζουν σε περιοχές με πιο καθαρό περιβάλλον, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, την πρώτη που κάνει αυτή τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με επικεφαλής την καθηγήτρια βιοστατιστικής Φραντσέσκα Ντομίνιτσι, που θα κάνουν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "New England Journal of Medicine", σύμφωνα με τους New York Times και τον Guardian, βρήκαν ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα στον αέρα των επικίνδυνων μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5), που διεισδύουν στους πνεύμονες, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα θανάτου από Covid-19. Η έρευνα έγινε σε περισσότερες από 3.000 κομητείες (επαρχίες) των ΗΠΑ σε βάθος 17 ετών.

"Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η μακρόχρονη έκθεση στη ρύπανση του αέρα αυξάνει το κίνδυνο για μια πιο σοβαρή έκβαση της νόσου Covid-19", επισημαίνουν οι ερευνητές, σύμφωνα με τους οποίους ακόμη και μια μικρή αύξηση της ρύπανσης σε βάθος χρόνου μπορεί να κάνει πιο σοβαρές τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Όπως είπαν, οι πόλεις και οι περιοχές με αυξημένη χρόνια ρύπανση, πρέπει να αναμένουν στο μέλλον μεγαλύτερη αναλογία σοβαρών περιστατικών της νόσου.

Τα μικροσωματίδια ΡΜ2,5 (με διάμετρο έως 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου), προέρχονται από τις εξατμίσεις των οχημάτων, τα εργοστάσια, τα τζάκια κ.α. Η είσοδος τους στον οργανισμό ευνοεί την πρόκληση φλεγμονής και βλαβών στους πνεύμονες, αλλά και σε άλλα όργανα, εξασθενώντας γενικότερα την άμυνα του οργανισμού και τη δύναμη του να καταπολεμά παθογόνους μικροοργανισμούς. Η ρύπανση του αέρα έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων, εμφράγματα και καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και πρόωρο θάνατο από διάφορες αιτίες.

Προηγούμενες έρευνες είχαν βρει ότι η ρύπανση κάνει τους ιούς πιο θανατηφόρους. Έρευνα σε θύματα της νόσου SARS το 2003 είχε βρει ότι ήταν διπλάσια η πιθανότητα να πεθάνει ένας ασθενής που ζούσε σε περιοχή επιβαρυμένη από ρύπανση. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Ουχάν στην Κίνα όσο και η Λομβαρδία στην Ιταλία είναι περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης, λόγω της μεγάλης βιομηχανικής και άλλης δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πάντως πει ότι είναι πρόωρο να επιβεβαιωθεί η συσχέτιση ανάμεσα στη ρύπανση του αέρα και στη θνητότητα από την Covid-19.