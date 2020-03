Στην εξοχική κατοικία τους το Άνμερ Χολ στο Νόρφολκ αυτο-απομονώνονται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, ενώ ο πατέρας του πρίγκιπας Κάρολος έχει βρεθεί θετικός στον κορονοϊό.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ ακολουθώντας τις κυβερνητικές οδηγίες για αυτο-απομόνωση όσο καιρό διαρκεί η πανδημία βρίσκονται στην εξοχική κατοικία, μακριά από το Λονδίνο και τη μόνιμη κατοικία τους στο Παλάτι του Κένσινγκτον χωρίς ωστόσο να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Το Παλάτι του Κένσινγκτον μοιράστηκε με τους ακολούθους των Κέμπριτζ κάποια στιγμιότυπα από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ ενώ εργάζονται από το σπίτι τους στο Σάντρινγκχαμ προσπαθώντας να προσφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν στον βρετανικό λαό εν μέσω πανδημίας.

Στο μεταξύ, τα τρία τους παιδιά, πρίγκιπας Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπας Λούις απολαμβάνουν, όπως λένε οι πηγές, την ελευθερία της εξοχής, τους ευρύχωρους χώρους της κατοικίας τους με τα 10 υπνοδωμάτια, στο Νόρφολκ αλλά και τους τεράστιους κήπους, όπου περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους.

Ουίλιαμ και Κέιτ ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν 5 εκατ. λίρες ώστε να στηρίξουν το εθνικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας σε μία περίοδο όπου παρατηρείται αύξηση άγχους και κρίσεων πανικού λόγω της αναγκαστικής καραντίνας.

The Cambridge family are self isolating at Anmer Hall on the Sandringham Estate in Norfolk amid the Coronavirus pandemic, and shared a glimpse at their home office yesterday. Prince William, 37, Kate Middleton, 38, Prince George, 6, Princess Charlotte, 4, and Prince Louis, 1, are bunking down at the spacious royal residence, and the Cambridge children are said to be enjoying roaming the acres of land. William and Kate, whose main residence is Kensington Palace, shared a glimpse at their office in their 10-bedroom country mansion on Saturday, announcing they were launching a £5million scheme today to support the nation's mental health at a time of high anxiety during the lockdown.