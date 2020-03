Ήταν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Μπόρις Τζόνσον ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό που ακολούθησε η ανακοίνωση από τον υπουργό Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας Ματ Χάνκοκ, ότι πάσχει και αυτός από τον ιό. Ο ίδιος έστειλε μήνυμα γράφοντας στο twitter: "Βγήκα θετικός. Ευτυχώς τα συμπτώματα ειναι ήπια και εργάζομαι από το σπίτι στην αυτο-απομόνωση".

Υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι κι άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης και υπουργοί ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι δεν υπάρχει λόγος για τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης να υποβληθούν σε τεστ εκτός κι αν παρουσιάσουν συμπτώματα. Πάντως, παρά τις οδηγίες της κυβέρνησης για αυτοαπομόνωση σε παρουσιάσουν συμπτώματα, κανένας αξιωματούχος όπως ο Ρίσι Σούνακ που συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης με τον Βρετανό πρωθυπουργό ούτε ο βοηθός του Ντομινίκ Κάμινγκ

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij