Τέλος μπήκε στα γυρίσματα για τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές "Ατίθασα Νιάτα" και "Τόλμη και Γοητεία" λόγω κορονοϊού. Και αυτές οι παραγωγές προστίθενται στη μακρά λίστα των ταινιών και σειρών που έχουν "παγώσει" λόγω της πανδημίας, ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα επιστρέψουν στα στούντιο. Οι δύο σαπουνόπερες σταμάτησαν χθες Τρίτη τα γυρίσματα και η παύση θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες, ενώ ανάλογα με την εξέλιξη του ιού θα ληφθεί η απόφαση αν θα επεκταθεί η αναστολή ή όχι. Εκπρόσωποι της Sony Pictures Television, του CBS και των εταιρειών παραγωγής των σειρών δεν έκαναν κάποιο σχόλιο στο Fox News. Σύμφωνα με το Deadline, τα "Ατίθασα Νιάτα" πήρε το πράσινο φως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η "Τόλμη και Γοητεία" έχει ήδη ανανεώσει το τριετές συμβόλαιο της που λήγει το 2022. Το CBS έχει ήδη βάλει "πάγο" στις σειρές “The Amazing Race” , “Survivor”, “Riverdale” , ενώ η σειρά “The Falcon and the Winter Soldier” ακυρώθηκε. Οι παραγωγές των “Grey’s Anatomy”, “Grace and Frankie”, “NCIS: Los Angeles”, “NCIS: New Orleans”, “Chicago Fire” και αρκετές άλλες έχουν ήδη σταματήσει τα γυρίσματα.