«Αυτή τη στιγμή 157 τραυματίες νοσηλεύονται και ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του», τόνισε ο Κότσα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αργά το απόγευμα, στο Sabiha Gokcen ένα αεροσκάφος, με 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και κόπηκε σε τρία κομμάτια.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey