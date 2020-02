Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροσκάφος που μετέφερε 177 επιβάτες επιχειρούσε να προσγειωθεί όταν βγήκε εκτός της πίστας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα να κοπεί σε τρία κομμάτια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις τελευταίες ενημερώσεις τους για το περιστατικό τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 120 άτομα.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey