Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν το Sputnik, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή του LNA, και το LibyaReview, δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) εισήλθαν στην πόλη Σύρτη και ανέκτησαν τον έλεγχο του λιμανιού και κάποιων περιοχών της πόλης.

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελέγχεται από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

#BREAKING

LNA forces reach “Area 3” in the centre of Sirt. #Libya pic.twitter.com/VN6Y1mwvVd