Μία νέα δεκαετία γιορτάζει η βασίλισσα Ελισάβετ και δίνει στη δημοσιότητα νέο πορτρέτο όπου ποζάρει η ίδια έχοντας στο πλευρό της τους τρεις διαδόχους της, τον γιο της πρίγκιπα Κάρολο, τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον δισέγγονό της πρίγκιπα Τζορτζ.

2016: Prince George standing on foam blocks during a Royal Mail photoshoot for a stamp sheet to mark the 90th birthday of Queen Elizabeth II. The image features four generations of the Royal family, from left, the Prince of Wales, Queen Elizabeth II, Prince George and the Duke of Cambridge, and the picture was taken in the summer of 2015 in the White Drawing Room at Buckingham Palace