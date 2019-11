Γερουσιαστής Μενέντεζ: Η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμμαχος - Η παράνομη κατοχή στην Κύπρο πρέπει να τελειώσει - ΒΙΝΤΕΟ

Θέλοντας να δείξει το πως η Άγκυρα έχει απομακρυνθεί από το γεωπολιτικό στρατόπεδο της Δύσης, ο Μπομπ Μενέντεζ παρουσίασε τη γνωστή φωτογραφία που εικονίζει τη χειραψία των προέδρων της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ιράν. «Ρωτώ τον υπουργό Εξωτερικών (Μάικ Πομπέο). Τι συμβαίνει σε αυτή την φωτογραφία; Είναι [μια φωτογραφία] του προέδρου Ερντογάν, του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ρουχανί του Ιράν. Λέει τα πάντα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, κάλεσε τον Λευκό Οίκο να ξεμπλοκάρει άμεσα τις προβλεπόμενες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-400. Όπως μάλιστα εξήγησε ο Αμερικανός γερουσιαστής, η κυβέρνηση παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, καθώς οι κυρώσεις δεν έχουν προαιρετικό χαρακτήρα.

«Η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμμαχος. Πόσες φορές πρέπει να δούμε την Τουρκία να προδίδει τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ; Πόσες φορές πρέπει να δούμε ότι ο Ερντογάν επισκέπτεται τη Ρωσία για να φιλήσει το δαχτυλίδι του Πούτιν;», αναρωτήθηκε ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

I’m LIVE on @DSenFloor announcing a new effort to hold Turkey accountable for human rights abuses in Syria. https://t.co/nTu8VbSaeH