Ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε τη συνάντηση που θα είχε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, εξαιτίας των αντιδράσεων της τελευταίας στις προθέσεις του Τραμπ να αγοράσει την παγωμένη αχανή έκταση και να κατασκευάσει μεγάλα κτίρια.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....