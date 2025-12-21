Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η σπουδαία Ντόρα Γιαννακοπούλου

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η σπουδαία καλλιτέχνις, συγγραφέας, ηθοποιός και τραγουδίστρια, Ντόρα Γιαννακοπούλου.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη) γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε δυο γάμους. Από τον πρώτο της σύζυγο κράτησε το επίθετο Γιαννακοπούλου. Δεύτερος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός Μηνάς Χρηστίδης, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον συγγραφέα Λένο Χρηστίδη. Πρώτος ξάδελφός της ήταν ο Λάκης Κομνηνός και ανιψιός της ήταν ο Βασίλης Μαζωμένος.

Η καριέρα της

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, το οποίο ανέβασε ο Λεωνίδας Τριβιζάς στο Κυκλικό Θέατρο, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε την καριέρα της στο κινηματογράφο και στο τραγούδι, στις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα. Έβγαλε δίσκους με τραγούδια του Όμηρου και συνέχισε με Θεοδωράκη, Μποστ και Κακογιάννη. Λίγο αργότερα συνέχισε με τον Οδυσσέα Ελύτη.

Στην διάρκεια της χούντας έφυγε στο εξωτερικό, όπου με μια μικρή ομάδα έκανε περιοδεία σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, με ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη μεταπολίτευση σταμάτησε σχεδόν αμέσως το θέατρο και το τραγούδι.

Το πρώτο της μυθιστόρημα, με τίτλο «Η πρόβα του νυφικού», κυκλοφόρησε το 1993. Πρόκειται για το πρώτο της γραπτό κείμενο με δεύτερο το διήγημα «Ο πάπαρδος» που δημοσιεύτηκε το 1995. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, με τίτλο «Ο μεγάλος θυμός», κυκλοφόρησε το 1996. Και τα δύο μυθιστορήματα έγιναν σειρές για την τηλεόραση, το πρώτο στον ΑΝΤ1 και το δεύτερο στο MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη.

Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Με τα μάτια του έρωτα» (1999), «Οι τρεις χήρες» (2001), «Αμαρτωλέ μου άγγελε» (2002), «Έρως μετ’ εμποδίων» (2004), «Το μενταγιόν» (2007), «Ένοχα μυστικά» (2009), «Πεθαίνω για σένα» (2011) και «Στον γκρεμό» (2013). Όλα τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Φιλμογραφία

1959: Η λίμνη των στεναγμών

Η λίμνη των στεναγμών 1959: Ψιτ… κορίτσια (Αλέκα)

Ψιτ… κορίτσια (Αλέκα) 1962: Τα σκαλοπάτια της ζωής (Βαρβάρα)

Τα σκαλοπάτια της ζωής (Βαρβάρα) 1963: Οι σκανδαλιάρηδες (Μαρίνα Τσακμάκη)

Οι σκανδαλιάρηδες (Μαρίνα Τσακμάκη) 1964: Το μεροκάματο του πόνου

Το μεροκάματο του πόνου 1964: Έκλαψα πικρά για σένα (Μάρω)

Έκλαψα πικρά για σένα (Μάρω) 1965: Καταιγίδα (Μαρίνα Ράλλη)

Καταιγίδα (Μαρίνα Ράλλη) 1965: Ξαναγύρισε κοντά μου (Στέλλα Μαυράκη)

Παραστασιογραφία

1961/1962: Ένας όμηρος (Τερέζα)

Ένας όμηρος (Τερέζα) 1961/1962: Μια όμορφη Κυριακή του Σεπτέμβρη (Λία)

Μια όμορφη Κυριακή του Σεπτέμβρη (Λία) 1962/1963: Νεκροί δίχως τάφο (Λουσι)

Μενδώνη: «Σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας»

Πληροφορούμενη την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, μιας γυναίκας που σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, και μάλιστα σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων.

Για την Ντόρα Γιαννακοπούλου μιλούν τα τραγούδια της, συνθέσεις κορυφαίων συνθετών, ταυτισμένα με τις δικές της ερμηνείες. Από την άλλη, οι επιλεκτικές και ποιοτικές της εμφανίσεις στο Θέατρο, στη μεγάλη οθόνη, έδωσαν πρόσωπο στην ερμηνεύτρια που αγάπησε το μεγάλο κοινό. Το πέρασμά της στη λογοτεχνία, μας άφησε έργα ολοκληρωμένα, ορισμένα από τα οποία ευτύχησαν να μεταφερθούν από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη με άρτιο τρόπο, στη μικρή οθόνη, επανασυστήνοντάς την.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με το οποίο καταπιάστηκε, με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Υπήρξε συνειδητή πολίτης, με κορυφαία, αναμφίβολα, στιγμή τον αγώνα της στο εξωτερικό, σε μια διεθνή σταυροφορία κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ευρώπη.

Στην οικογένειά της, στον γιό της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.