Ολυμπιακός: Υπέταξε τον Κολοσσό στο ΣΕΦ με… σούπερ Ντόρσεϊ – Ντεμπούτο για τον Μόντε Μόρις

  • Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 100-86 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ, πανηγυρίζοντας το «11 στα 11» στην Greek Basketball League και ολοκληρώνοντας το 2025 με το απόλυτο της συγκομιδής στο πρωτάθλημα.
  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με 41 πόντους οδήγησε τους Πειραιώτες στην εντός έδρας νίκη.
  • Ο Μόντε Μόρις πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τους 209 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού, αποτελώντας πλέον τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα.
Με νίκη ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League για το 2025… Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 100-86 του μαχητικού Κολοσσού Ρόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 11η αγωνιστική, πανηγύρισαν το «11 στα 11» και «αποχαιρετούν» το έτος που φεύγει σε λίγες ημέρες με το απόλυτο της συγκομιδής στο πρωτάθλημα, καθώς την επόμενη αγωνιστική έχουν ρεπό.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με 41 πόντους (3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές) οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μόντε Μόρις πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και τελείωσε το σημερινό ματς με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος στα 22 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Στο σημερινό ματς ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Τόμας Γουόρντ, ενώ άφησε εκτός δωδεκάδας και τους Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από μια κάκωση άκρου ποδός (δεξί).

Άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι ο Μπαρτζώκας έφτασε στο σημερινό ματς τους 209 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη (208).

 

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς κάποια από τις δύο να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει μέχρι το +6 (27-21), 1:24 πριν το τέλος της περιόδου, με λέι απ του Ντόρσεϊ από ασίστ του Μόρις. Με σερί 10-0 οι νησιώτες πέρασαν μπροστά με 31-27, 6:53 πριν το τέλος του α΄ μέρους, ενώ με 2/2 βολές του Μακ βρέθηκαν στο +6 (38-32), 4:46 για το ημίχρονο. Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Ντόρσεϊ (τρίποντο και 2/2 βολές) ο Ολυμπιακός μείωσε σε 38-37, ενώ με καλάθι του διεθνούς γκαρντ οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 41-39, 2:45 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η οποία βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με 47-45.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ντόρσεϊ με 3/3 τρίποντα «έγραψε» το 56-45 και, μολονότι ο Κολοσσός μείωσε σε 58-54, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (66-56) με τρίποντο του Πίτερς, ενώ ο Ντόρσεϊ «έγραψε» το 68-56, φτάνοντας τους 28 πόντους στο ματς. Με 2/2 βολές του διεθνούς γκαρντ ο Ολυμπιακός έφτασε στο +15 (74-59), 2:46 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν στο -9 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες ανέκτησαν διψήφιο προβάδισμα και έφτασαν χωρίς… προβλήματα στην 11η νίκη τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 100 πόντους με 2/2 βολές του Γιώργου Μπουρνελέ.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Χριστινάκης, Αθανασιάδης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (1), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης, Λι 5, Μόρις 8 (2), Παπανικολάου 8 (2), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 41 (9), Πίτερς 16 (2), Μιλουτίνοβ 2, Αντετοκούνμπο, Χολ 10.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Χαβιέρ Καράσκο): Γκάουντλοκ 13 (1), Γκούντγουιν 10, Καράμπελας 1, Κολοβέρος 4, Μακ 8, Πετρόπουλος 10 (2), Νίκολς 12 (2), Καμαριανός 2, Καλαϊτζάκης 6, Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι 8 (1), Εϊκιν 10.

