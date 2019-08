Το Παρατηρητήριο, το οποίο έχει την έδρα του στη Βρετανία, ανακοίνωσε πως σκοτώθηκε ένας μαχητής οργάνωσης που υποστηρίζεται από την Τουρκία και συνόδευε τη φάλαγγα, ενώ άλλοι τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται από τη Ρωσία και τη Συρία όχι μακριά από την τουρκική φάλαγγα ώστε να την εμποδίσουν να συνεχίσει τον δρόμο της.

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως η φάλαγγα εισήλθε στο έδαφος της Συρίας μεταφέροντας πυρομαχικά για να βοηθήσει τους αντάρτες στην πόλη Χαν Σεϊχούν, οι οποίοι μάχονται εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων. Τα συριακά ΜΜΕ έκαναν λόγο για μια «κατάφωρα επιθετική ενέργεια» εκ μέρους της Άγκυρας, από την οποία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο.

Too many #Turkish troops enter the southern countryside of #Idlib pic.twitter.com/NGIfTV8fUi