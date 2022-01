Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δεν θα παραστεί στις εργασίες της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο καθώς, όπως ενημέρωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter, ήταν στενή επαφή κάποιου που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

I have been informed that I was in close contact with someone who tested positive.

Therefore I will not be able to attend today’s @Europarl_EN plenary in Strasbourg.

— Charles Michel (@eucopresident) January 19, 2022