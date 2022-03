ΕΕ-Λαγκάρντ: Θα υπάρξει ένα μεσοδιάστημα μεταξύ του τερματισμού των αγορών ομολόγων και της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη τόνισε πως θα υπάρξει ένα «πρόσθετο μεσοδιάστημα» μεταξύ του σχεδιαζόμενου τερματισμού του προγράμματος αγορών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το καλοκαίρι και της πρώτης αύξησης των επιτοκίων της μετά από μία δεκαετία και πλέον.

Επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα, η Λαγκάρντ είπε ότι οι αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ θα είναι σταδιακές και θα γίνουν έπειτα από κάποιο χρόνο από τη λήξη του προγράμματος αγορών ομολόγων, η οποία αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αν δεν υπάρξει περαιτέρω χρηματοπιστωτική αναταραχή.

«Με αυτό διατηρείται η παραδοσιακή λογική αλληλουχίας (των πολιτικών μας), αλλά μας δίνει και επιπλέον χρόνο, αν χρειαστεί, μετά τον τερματισμό των αγορών ομολόγων και πριν κάνουμε το επόμενο βήμα προς την ομαλοποίηση», σημείωσε.

