Γιατί είναι ενοχλημένη η βασίλισσα Ελισάβετ – Τι αποκαλύπτει νέα βιογραφία για τη βασιλική οικογένεια

Νέα βιογραφία για τη βασιλική οικογένεια αναφέρει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είναι βαθιά αναστατωμένη για το γεγονός ότι τρία στα τέσσερα παιδιά της έχουν πάρει διαζύγιο.

“Εκπληκτικά στωϊκή η βασίλισσα αναστατωνόταν βαθιά από τις συζητήσεις για τα διαζύγια” έγραψε ο Ρόμπερτ Χάρντμαν στο βιβλίο του “Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II”. “Άλλο ένα πρώην μέλος των Ανακτόρων θυμάται ότι κάποιες φορές, η βασίλισσα εξέφραζε την απόγνωσή της”.

Οι δύο γιοι της βασίλισσας, πρίγκιπας Κάρολος και πρίγκιπας Άντριου, όπως και η κόρη της πριγκίπισσα Αν έχουν πάρει διαζύγια, ενώ ο γιος της πρίγκιπας Έντουαρντ είναι ο μόνος από τα παιδιά της που παραμένει παντρεμένος.

Πρώην μέλος του προσωπικού των Ανακτόρων έχει πει εμπιστευτικά στον Χάρντμαν ότι η βασίλισσα αναστατωνόταν όλο και περισσότερο κάθε φορά που ένα από τα παιδιά της έπαιρνε διαζύγιο. “Της είπα, “κυρία, φαίνεται πως συμβαίνει σε όλους. Είναι σχεδόν κοινή πρακτική, πλέον!”. Αλλά εκείνη απάντησε με φανερή θλίψη και αγανάκτηση: “Τρεις στους τέσσερις!” Δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τον πόνο που έχει περάσει”.

Ο πρώην εκπρόσωπός της, Τσαρλς Άνσον επίσης αποκάλυψε στο βιβλίο ότι η βασίλισσα διατηρούσε πάντα την ψυχραιμία της ακόμη κι όταν διαλύθηκαν οι γάμοι των τριών παιδιών της μετά το 1992. “Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που πήγα να τη δω και να μην πει: “Όχι! Τι έχουμε μετά;” είπε ο Άνσον στον Χάρντμαν και πρόσθεσε: “Το θέμα ήταν μερικές φορές ενοχλητικό, αλλά εκείνη συνέχιζε. Είναι φοβερά καθησυχαστικό σε αυτές τις καταστάσεις να δουλεύεις για κάποιον που δεν καταρρέει”.

Ο Άνσον πρόσθεσε ότι η βασίλισσα “δεν φάνηκε ποτέ να θυμώνει ή να γονατίζει. Πάντα σταθερή”.

Όσο για το πώς χειρίστηκε το δημόσιο δράμα σχετικά με το διαζύγιο του Κάρολου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα ο Χάρντμαν έγραψε πως τα μέλη του προσωπικού εντυπωσιάστηκαν με τον τρόπο που χειρίστηκε το σκάνδαλο. “Η στρατηγική της μητέρας της σ’ αυτές τις καταστάσεις -να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνουν- της είχε χαρίσει το παρατσούκλι “αυτοκρατορική στρουθοκάμηλος” ανάμεσα στο προσωπικό των Ανακτόρων. Η απάντηση της βασίλισσας όπως πάντα ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, απορροφημένος από τις μέρες του στη θάλασσα, και να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες σαν τον ωκεανό”.

Πρόσθεσε: “Ενώ η βασίλισσα έχει κατηγορηθεί μερικές φορές ότι καθυστερεί να δράσει, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για πανικό. Η προεπιλεγμένη της λειτουργία ενόψει μιας κρίσης είναι η ηρεμία”.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα πήραν διαζύγιο το 1996 έπειτα από 15 χρόνια γάμου εν μέσω του σκανδάλου απιστίας του πρίγκιπα της Ουαλίας με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, την οποία παντρεύτηκε το 2005. Η πριγκίπισσα Αν παντρεύτηκε τον Μαρκ Φίλιπς το 1973 και χώρισαν το 1992. Παντρεύτηκε ξανά, τον Τίμοθι Λόρενς το 1992.

Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν παντρεμένος με τη Σάρα Φέ4ργκιουσον από το 1986 έως το 1996. Ο γιος της βασίλισσας πρίγκιπας Έντουαρντ είναι παντρεμένος με τη Σόφι, κόμισσα του Γουέσεξ από το 1999.