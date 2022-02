ΕΕ: Aυτές είναι οι πρώτες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Την πρώτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας υιοθέτησε και επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όπως έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, στην ανάρτησή του στο twitter: “Οι ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι παράνομες και απαράδεκτες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας και κλιμακώνουν περαιτέρω την κρίση. Σήμερα, η ΕΕ απαντά με ένα πακέτο μέτρων”.

Russia’s actions against Ukraine are illegal & unacceptable, violate international law, Ukraine’s territorial integrity & sovereignty, Russia’s own international commitments & further escalate the crisis.

Today, the EU responds with a package of measures. https://t.co/PGEze9OBu1

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 23, 2022