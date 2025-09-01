Υπουργείο Ανάπτυξης: Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τις επενδύσεις – «Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν είναι ουραγός, αλλά αντίθετα πρωταγωνιστεί»

«Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν είναι ουραγός στις επενδύσεις, αλλά αντίθετα πρωταγωνιστεί. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας κατέγραψε μέσο όρο αύξησης άνω του 60% έναντι 1,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωσης 0,3% στην Ευρωζώνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, με την οποία απαντά στο ΠΑΣΟΚ για τις επενδύσεις.

«Η βιομηχανία έχει σήμερα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ελληνική οικονομία σε σχέση με ό,τι παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, βάζουμε στέρεες βάσεις ώστε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια», προσθέτει το υπουργείο.

Αναλυτικά στην απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρονται τα εξής:

* Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ – σε καθαρές ροές – έχουν ανέλθει στα 32,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2019 – 2024. Επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα 17 χρόνια – από το 2002 έως το 2019 – το αντίστοιχο ποσό ήταν 30,7 δισ. ευρώ.

* Σε όρους ΑΕΠ, την περίοδο 2019 – 2024 οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στο 2,65% κατά μέσο όρο, ενώ τα προηγούμενα 17 χρόνια ήταν στο 0,93%.

* Σε ό,τι αφορά στη «σύνθεση» αυτών των επενδύσεων, το 27,1% (μέσος όρος την περίοδο ’19-’24) ήταν σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας (πληροφορική, μεταποίηση, logistics, παραγωγή ενέργειας), γεγονός που αποτελεί συμβολή στον επιδιωκόμενο παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

* Ο αναπτυξιακός νόμος έχει ως σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβολή στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και κυρίως τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας με έμφαση στη βιομηχανική παραγωγή.

* Γι’ αυτό το 2025 προκηρύχθηκαν 3 νέα καθεστώτα συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ που αφορούν: α) Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα β) Μεγάλες επενδύσεις γ) Καθεστώς ειδικών περιοχών ενίσχυσης.

* Το 2024 το υπουργείο Ανάπτυξης κατέβαλε σε έργα όλων των αναπτυξιακών νόμων το ποσό των 220 εκατ. ευρώ σε επιχορήγηση και 21,263 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγή, συνολικά αποπληρωμές ύψους 241,263 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων δέκα ετών.

* Ειδικότερα για τον αναπτυξιακό νόμο του 2022, οι εντάξεις έγιναν μόλις τους προηγούμενους 12 μήνες και μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων τιμολόγια για να προχωρήσουν σε εκταμιεύσεις.

* Στα έξι καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου του 2022 (Μεταποίηση Α και Β, Τουρισμός Α και Β, Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360) έχουν ενταχθεί 671 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 1.870.193.285,53 ευρώ: 521.230.256,18 θα δοθούν σε χρηματοδοτήσεις και 364.172.869,27 σε φοροαπαλλαγές.

* Ταυτόχρονα, αποκαταστάθηκε η τάξη και η χρηστή διαχείριση με την απένταξη όσων επενδύσεων δεν πραγματοποιήθηκαν και τη διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων που είχαν δοθεί για τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004, του 2011 και του 2016. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις μέχρι σήμερα ύψους 55 εκατ. ευρώ.

* Είναι σε εξέλιξη 76 στρατηγικές επενδύσεις: Από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 έχουν εγκριθεί 15 στρατηγικές επενδύσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός από την θέσπιση του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010.

* Από τις 15 στρατηγικές επενδύσεις του τελευταίου έτους, οι επτά αφορούν τη βιομηχανία (900 εκατ. ευρώ), οι έξι τον τουρισμό (1,45 δισ. ευρώ) και οι δύο την έρευνα και τεχνολογία (136 εκατ. ευρώ).

* Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται 5 εμβληματικές επενδύσεις στους τομείς της κατασκευής και επισκευής εξειδικευμένων οχημάτων, των ειδικών μεταλλικών κατασκευών, της χαρτοποιίας και της αιθανόλης. Η επιχορήγηση είναι συνολικού ύψους 91 εκατ. ευρώ.

* Η κυβέρνηση ακολουθεί μια συνεκτική στρατηγική για τη βιομηχανία, αναδεικνύοντάς την σε βασικό συντελεστή ανάπτυξης.

* Η μεταποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου, ενώ για πρώτη φορά δίνεται ξεκάθαρη βάση στην οργανωμένη βιομηχανική χωροθέτηση. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε βιομηχανικά πάρκα έχουν πλέον ειδική βαθμολόγηση, κάτι που ενισχύει την επενδυτική τους ελκυστικότητα. Παράλληλα, τα ίδια τα βιομηχανικά πάρκα αναβαθμίζονται με έργα υποδομών άνω των 100 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

* Την ίδια στιγμή, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, «τρέχει» το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», ύψους 103 εκατ. ευρώ, που στηρίζει τη μηχανολογική και ψηφιακή αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής. Πρόκειται για στοχευμένες επενδύσεις που μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την παραγωγικότητα και δίνουν στην ελληνική βιομηχανία εργαλεία να σταθεί πιο δυνατά στον διεθνή ανταγωνισμό.

* Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ήδη αποτέλεσμα: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στο 13,47%. Για να γίνει πιο σαφές, οι κλάδοι της βιομηχανίας – ορυχεία, μεταποίηση, ενέργεια, ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων – παρήγαγαν πέρυσι προϊόν αξίας 32 δισ. ευρώ σε μια οικονομία συνολικού μεγέθους 237,5 δισ. ευρώ.

* Με απλά λόγια: η βιομηχανία έχει σήμερα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ελληνική οικονομία σε σχέση με ό,τι παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, βάζουμε στέρεες βάσεις, ώστε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.