Βελόπουλος: Όταν ο άλλος σου διεκδικεί την πατρίδα και σε προκαλεί, δεν μιλάς για καλό κλίμα κ. Μαρινάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

Πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του, σημειώνοντας αρχικά πως «όταν ο άλλος σου διεκδικεί την πατρίδα, όταν σε βρίζει, σε λοιδωρεί, σε προκαλεί, δεν μιλάς για καλό κλίμα κε. Κυβερνητικέ εκπρόσωπε».

«Αλλά τι να πει κανείς για τον κο Μαρινάκη, ο οποίος στο μόνο που είναι καλός είναι στο να ρετάρει στο ψέμμα και να χυδαιολογεί εναντίον των αντιπάλων πολιτικών κομμάτων της χώρας, αλλά να υμνολογεί τον φίλο του Ερντογάν, τον Έλληνα πρωθυπουργό Βαρώνο Μυνχάουζεν», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι δεν έγινε κανένα μπάζωμα στα Τέμπη

Σε άλλη δήλωσή του, σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε «αυτός που κάποτε έλεγε ότι ήταν αθώοι ο Παπαντωνίου και ο Τσοχατζόπουλος, σήμερα λέει ότι είναι αθώοι όλοι, όσοι συμμετείχαν ακούσια ή εκούσια στο έγκλημα των Τεμπών», επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση του Μυνχάουζεν θέλει να μας πείσει ότι δεν έγινε καμμία έκρηξη, καμμία απανθράκωση, κανένα μπάζωμα και το κυριότερο ότι όλα ήταν στην φαντασία των Ελλήνων».

«Όλα αυτά με μια αυτοψία, δύο ολόκληρα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, όταν καταστράφηκαν δηλαδή τα πειστήρια του εγκλήματος. Του απαντάμε, λοιπόν, ότι οι Έλληνες δεν είναι φλώροι, για να πιστεύουν τον κάθε πολιτικό ψεύτη Φλωρίδη», καταλήγει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

