Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης – Σταύρος Παπασταύρου: «Αξιοποιούμε υπεύθυνα τον φυσικό πλούτο της χώρας»

Σημαντικό ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες συγκεντρώνει ο διαγωνισμός για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια της Κρήτης, τον οποίο προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 9 Νοεμβρίου. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε έπειτα από αίτηση της PGS Exploration, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ερευνών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή και επεξεργασία νέων γεωφυσικών δεδομένων, τα οποία θα συμβάλουν στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μέσω των ερευνών επιδιώκεται ο εντοπισμός πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να προσδιοριστούν περιοχές που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν για περαιτέρω έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις.

Οι περιοχές που καλύπτει ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο των θαλάσσιων περιοχών του Ιονίου και του Νότιου Κρητικού Πελάγους, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη που συνοδεύει την προκήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται και θαλάσσια τμήματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί για έρευνες στις ενεργειακές εταιρείες Chevron, ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY και Energean.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να καταθέσουν προσφορές για δισδιάστατες ή τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, είτε στο σύνολο είτε σε επιμέρους τμήματα της περιοχής που καλύπτει ο διαγωνισμός.

Σε περίπτωση που οι εργασίες επεκταθούν σε θαλάσσιες εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν ενεργές συμβάσεις παραχώρησης, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των μισθωτών πριν από τη χορήγηση της σχετικής Άδειας Αναζήτησης.

Βασική επιδίωξη των νέων ερευνών είναι, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, «να εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, την πρόσκτηση και επεξεργασία δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης, τα οποία θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες της περιοχής».

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να διευκολύνουν τον εντοπισμό νέων ερευνητικών στόχων σε περιοχές όπου παλαιότερες ανακαλύψεις έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος.

Ερευνητική γεώτρηση στο «μπλοκ 2» τον Απρίλιο του 2027

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για την επέκταση των ερευνών υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Το πλέον προχωρημένο έργο αφορά το «μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου η αμερικανική ExxonMobil έχει εισέλθει ως μέτοχος, συμμετέχοντας στο επενδυτικό σχήμα μαζί με την Energean και τη HELLENiQ ENERGY.

Οι τρεις εταιρείες προγραμματίζουν τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης τον Απρίλιο του 2027, με στόχο τη διερεύνηση του δυναμικού της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

Για το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μέχρι στιγμής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων έχουν γνωμοδοτήσει θετικά, υπό όρους.

Παράλληλα, η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Παπασταύρου: «Περνάμε από την προσδοκία και τον σχεδιασμό στην πράξη»

Στον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνδέοντας την ανάπτυξη των ερευνών υδρογονανθράκων με την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική αξιοποίηση των εγχώριων πόρων.

«Η ενεργειακή μας πολιτική υπηρετεί έναν σαφή εθνικό στόχο, μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και ουσιαστικό οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Με σχέδιο και αποφάσεις, αξιοποιούμε δυνατότητες που για χρόνια έμεναν ανεκμετάλλευτες.

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, περνάμε από την προσδοκία και τον σχεδιασμό στην πράξη. Η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Energean και της HELLENiQ ENERGY προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027, ενώ οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY έως το τέλος του 2026. Η συμμετοχή αυτών των αμερικανικών εταιρειών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δίνοντας έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας, την ενίσχυση των δικτύων και τον χωροταξικό σχεδιασμό.

«Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Επόμενος στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την ισχυρή θέση σε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στην αποθήκευση και την ενίσχυση των δικτύων. Με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, διαμορφώνουμε σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου και η επένδυση στις Σκουριές

Στις δηλώσεις του, ο Σταύρος Παπασταύρου συνέδεσε την ενεργειακή πολιτική της χώρας με την ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

«Με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Συμβάλλουμε έμπρακτα στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύουμε τις περιφερειακές μας συνεργασίες και αναβαθμίζουμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην επένδυση στα μεταλλεία χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, την οποία εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντάς την ως μέρος της κυβερνητικής πολιτικής για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

«Την ίδια πολιτική επιλογή υπηρετεί η επένδυση στα μεταλλεία χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, που εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια επένδυση που αξιοποιεί τον ορυκτό μας πλούτο, ενισχύει την παραγωγική βάση της χώρας και αποφέρει έσοδα για το Δημόσιο και όφελος για την τοπική κοινωνία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, των ενεργειακών υποδομών και της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας αποτελεί βασική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής.

«Κοινός παρονομαστής είναι η επιλογή μας να αξιοποιούμε υπεύθυνα και ενεργά όσα διαθέτει η Ελλάδα, τον φυσικό της πλούτο, τις ενεργειακές της υποδομές και τη γεωγραφική της θέση. Να ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ, με απτό οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Γιατί η πρόοδος αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν βελτιώνει την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργεί ευκαιρίες για την επόμενη γενιά».