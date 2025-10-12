Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε αρχίζει η πληρωμή τους – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Εύη Κατσώλη

οικονομία

συντάξεις

Με τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών θα καταβληθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές για τις συντάξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσομένων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

